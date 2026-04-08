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Дзюба — о Луческу: «Очень сильный тренер и хороший человек с добрым сердцем — глыба!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Мирча Луческу и Артем Дзюба в «Зените» в 2016 году.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти экс главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу.

29 марта Луческу был госпитализирован после потери сознания на тренировке сборной Румынии. 3 апреля у тренера случился острый инфаркт миокарда. Позднее состояние специалиста резко ухудшилось, и его ввели в искусственную кому. Румынский тренер скончался в возрасте 80 лет во вторник, 7 апреля.

«Мирча Луческу — один из величайших тренеров современности. Очень сильный специалист! Один из сильнейших, если не самый сильный в моей карьере. Я ему очень благодарен за все. В «Зените» мы его очень любили, и сам он всегда тепло относился к Сашке Кокорину и ко мне. Он чувствовал футболистов и людей. Год с ним был незабываемым. Он запомнился не просто как очень сильный тренер, но еще и как очень хороший человек с добрым сердцем. Мирча знал восемь языков, с ним всегда было весело и интересно. Глыба! Ушла целая эпоха. Мистер был особенным человеком. За него всей команде хотелось биться на поле! Когда появились разногласия, мы собирались костяком: я, Кокора, Керж, еще ребята были — и пытались все уладить, сгладить углы.

В общем, когда вчера увидел эту новость, стало очень грустно. Еле сдержал слезы. Одно время продолжали с Мистером поддерживать общение, но в последнее время не были на связи», — сказал Дзюба «СЭ».

2 апреля Луческу покинул пост главного тренера сборной Румынии, которую возглавлял с 2024 года. Он также работал в сборной Турции, «Пизе», «Брешиа», «Реджане», «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе», киевском «Динамо», донецком «Шахтере» и «Зените», с которым занял третье место в чемпионате России в сезоне-2016/17.

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Артем Дзюба
Мирча Луческу
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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