Тикнизян — о своем будущем в «Локомотиве»: «На все воля божья»
Тикнизян высказался о своем будущем в «Локомотиве»
Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своем будущем в московском клубе.
«Даже не могу сказать на 100 процентов, что будет завтра, а меня спрашивают о глобальном. Поэтому на все воля божья. Надо быть готовым ко всему. Посмотрим, как распорядится судьба», — приводит слова футболиста Sport24.
В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.
Источник: Sport24
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|2.03
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Квинси Промес
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