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Тикнизян — о своем будущем в «Локомотиве»: «На все воля божья»

Тикнизян высказался о своем будущем в «Локомотиве»
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своем будущем в московском клубе.

«Даже не могу сказать на 100 процентов, что будет завтра, а меня спрашивают о глобальном. Поэтому на все воля божья. Надо быть готовым ко всему. Посмотрим, как распорядится судьба», — приводит слова футболиста Sport24.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.

Источник: Sport24
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Динамо – Локомотив
 - : -
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