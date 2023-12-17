Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своем будущем в московском клубе.

«Даже не могу сказать на 100 процентов, что будет завтра, а меня спрашивают о глобальном. Поэтому на все воля божья. Надо быть готовым ко всему. Посмотрим, как распорядится судьба», — приводит слова футболиста Sport24.

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.