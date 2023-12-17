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Сегодня, 13:00

Итальянский журналист сообщил, что руководство «Интера» не планирует покупать игроков в январе

Виктория Кравченко
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Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант поделился мнением о возможном переходе Эдуарда Сперцяна в клуб серии А.

«Трансферные новости, которые пишет пресса, не всегда правдивы. Может быть, «Интер» и «Ювентус» за ним следят, но купить игрока — это другое дело. Возможно, «Интеру» нужны игроки атакующего плана для усиления, но их руководство заявило, что не собирается покупать игроков в январе», — сказал Элефант Metaratings.ru.

23-летний Сперцян играет за «Краснодар» с июля 2021 года. В этом сезоне он провел за клуб 21 матч, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/italyanskii-zhurnalist-o-spercyane-rukovodstvo-intera-ne-sobiraetsya-pokupat-igrokov-v-yanvare-316150/
Эдуард Сперцян
ФК Интер (Интернационале)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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