В Турции рассказали, почему переговоры между «Зенитом» и «Бешикташом» по Фернандешу не продвигаются
Турецкий спортивный журналист Серджан Дикме, освещающий жизнь «Бешикташа», в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе Жедсона Фернандеша в «Зенит».
Ранее журналист Эртан Сузгун заявил, что «Бешикташ» призвал Жедсону ждать итогов переговоров с «Зенитом». Португалец провел встречу с руководством клуба о своем переходе.
«На данный момент переговоры между «Зенитом» и «Бешикташом» по Фернандешу не продвигаются. Причина заключается в следующем: «Бешикташ» хотел продать Фернандеша и Зайнутдинова в «Зенит» одновременно. Но все пошло наперекосяк, когда Бахтияр захотел остаться в Турции. При продаже двух игроков «Бешикташ» заработал бы больше. Если бы ушел только Жедсон, то, возможно, клуб заработал бы 17-18 миллионов евро. Но по соглашению с «Бенфикой» 50 процентов средств пойдут португальцам. У «Бешикташа» осталось бы мало денег, чтобы заменить такого игрока», — сказал Дикме «СЭ».
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 18 миллионов евро. В сезоне-2023/24 Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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