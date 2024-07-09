Тошич заявил, что не видит смысла в переходе Облякова в «Зенит»
Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику армейцев Ивану Облякову. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.
«С моей точки зрения, я бы не перешел в «Зенит». Если меня все устраивает в моей команде, и я играю каждую игру, то не вижу смысла переходить», — сказал Тошич «СЭ».
По данным источника, официальных предложений пока не было, но оба клуба изучают возможность подписания полузащитника ЦСКА. Армейцы не планирует отдавать игрока менее чем за 15 миллионов евро.
В сезоне-2023/24 26-летний футболист сыграл в 38 матчах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
Александр Абустин
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|Локомотив
|0
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5
|Спартак
|0
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|0
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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