Тошич заявил, что не видит смысла в переходе Облякова в «Зенит»

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику армейцев Ивану Облякову. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«С моей точки зрения, я бы не перешел в «Зенит». Если меня все устраивает в моей команде, и я играю каждую игру, то не вижу смысла переходить», — сказал Тошич «СЭ».

По данным источника, официальных предложений пока не было, но оба клуба изучают возможность подписания полузащитника ЦСКА. Армейцы не планирует отдавать игрока менее чем за 15 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 26-летний футболист сыграл в 38 матчах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Александр Абустин