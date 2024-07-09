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Сегодня, 14:38

Тошич заявил, что не видит смысла в переходе Облякова в «Зенит»

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Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал «СЭ» информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику армейцев Ивану Облякову. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«С моей точки зрения, я бы не перешел в «Зенит». Если меня все устраивает в моей команде, и я играю каждую игру, то не вижу смысла переходить», — сказал Тошич «СЭ».

По данным источника, официальных предложений пока не было, но оба клуба изучают возможность подписания полузащитника ЦСКА. Армейцы не планирует отдавать игрока менее чем за 15 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 26-летний футболист сыграл в 38 матчах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

Александр Абустин

Зоран Тошич
Иван Обляков
ФК ЦСКА (Москва)
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