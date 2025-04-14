Орлов — о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Семак перевоспитал Соболева»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего Александра Соболева в матче с «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

«Ну и стоит признать: Сергей Семак перевоспитал Соболева (улыбается). Сегодняшний матч Александр точно может занести себе в актив. Голевой пас на Энрике. Выигранная борьба. Так что в этой встрече Семак доказал, что не зря взял этого нападающего. Надо признать: пользу сегодня Соболев принес.

Вообще, это чувство посещало и раньше, но сегодня оно подтвердилось: «Краснодару» не хватило скамейки. Зимой же клуб никого не купил. Сказалось», — сказал Орлов.