Костанца заявил, что ему сложно дышать во время матчей в холодной России

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» назвал трудность, с которой столкнулся в России.

— Как вы смотрите на рестарт российского футбола в такой холод, в которым вы столкнулись?

— Очень сложно играть в таком холоде, особенно дышать. Тем более я бразилец. В Рио-де-Жанейро, наоборот, очень высокая температура. Но я привыкаю.

— Кстати о Рио, Артем Дзюба сказал, что «Зенит» Санкт-Петербург — «Зенит» Рио-де-Жанейро. Что вы думаете об этом?

— Даже не знаю, очень сложно что-то сказать об этом.

24-летний бразилец перешел в «Крылья» из «Шерифа» в январе 2022 года. В этом сезоне на его счету один гол в 8 матчах во всех турнирах.