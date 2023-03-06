Фролов заявил, что планирует играть до 45 лет

Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов высказался о своей дальнейшей карьере.

«Если говорить по делу, то с моим опытом стараюсь подсказывать ребятам словом, делом. Держу их в тонусе, великолепно тренируюсь. Мыслей о завершении карьеры нет, рано — еще лет 10 поиграю», — приводит слова Фролова «РБ Спорт».

35-летний Фролов присоединился к «Крыльям Советов» в 2020 году. Всего за самарский клуб он провел 30 матчей и пропустил 30 мячей.