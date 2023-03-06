Рианчо оценил возвращение Бердыева в РПЛ: «Со временем команда Курбана будет на вершине чемпионата России»

Бывший тренер «Спартака» и экс-помощник Курбана Бердыева в «Рубине» Рауль Рианчо в комментарии «СЭ» поделился мнением о возвращении главного тренера «Сочи» в РПЛ.

«Курбан отличный тренер, он вытянет из своих игроков максимум. Думаю, со временем команда Курбана будет на вершине чемпионата России», — сказал Рианчо «СЭ».

Бердыев возглавил сочинский клуб 25 декабря 2022 года. В матче 18-го тура РПЛ «Сочи» обыграл ЦСКА со счетом 2:0.