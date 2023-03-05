Защитник «Крыльев» Костанца назвал аргентинца Гарре лучшим партнером по клубу

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца в разговоре с «СЭ» назвал лучшего партнера по клубу.

— Кто ваш лучший партнер по клубу?

— У нас очень много хороших игроков. Конечно, наш новичок, Гарре! Мы говорим на одном языке.

— А видите ли вы в Писарском особенные качества, за счет которых он забивает?

— Он действительно умеет забивать! Нам нужны были такие игроки. Он очень хорош. Здорово, что он играет за нас.

— Какой он?

— Очень приятный человек. Он не так много разговаривает, но Писарский — хороший.