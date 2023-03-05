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Сегодня, 12:52

Газзаев считает, что «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство: «Зенит» уверенно проводит чемпионат"

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о ничьей «Спартака» и «Урала» в матче 18-го тура РПЛ (2:2).

«Мне понравился матч «Спартака» и «Урала». Несмотря на погодные условия, обе команды продемонстрировали хороший уровень игры. Может быть, «Спартак» имел теоретические шансы на чемпионство до этой игры, но сейчас им будет сложно. Думаю, «Зенит» настолько сильно и уверенно проводит чемпионат, что напряженная борьба будет идти только за второе и третье место», — сказал Газзаев «СЭ».

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Газзаев
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2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 1 : 3
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Олег Дмитриев

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Факел

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Торпедо М

 6 1 2
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