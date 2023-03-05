Газзаев считает, что «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство: «Зенит» уверенно проводит чемпионат"

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» высказался о ничьей «Спартака» и «Урала» в матче 18-го тура РПЛ (2:2).

«Мне понравился матч «Спартака» и «Урала». Несмотря на погодные условия, обе команды продемонстрировали хороший уровень игры. Может быть, «Спартак» имел теоретические шансы на чемпионство до этой игры, но сейчас им будет сложно. Думаю, «Зенит» настолько сильно и уверенно проводит чемпионат, что напряженная борьба будет идти только за второе и третье место», — сказал Газзаев «СЭ».

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.