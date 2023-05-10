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Сегодня, 13:09

Защитник «Краснодара» Кайо может не сыграть в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Кайо может пропустить матч 27-го тура РПЛ против «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

Накануне игры с «Крыльями Советов» в 26-м туре чемпионата России бразильский футболист почувствовал себя не очень хорошо, его не было в заявке на матч. По информации источника, у Кайо простуда. Скорее всего, он пропустит игру с «Зенитом». Отмечается, что тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем защитника.

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 25 матчей за «быков» во всех турнирах.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом РПЛ, набрав 64 очка за 26 туров. Краснодарская команда с 42 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/uchastie-kajo-v-matche-protiv-zenita-pod-voprosom/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 24 1 6
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