Защитник «Краснодара» Гонсалес: «Наша цель — победа в РПЛ»

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал о задачах на сезон-2024/25 РПЛ.

«Да, мы бы хотели одержать победу в РПЛ. Наша цель состоит именно в этом. Впереди долгий путь — посмотрим, где мы окажемся в мае», — цитирует Гонсалеса «РБ Спорт».

После 8 туров «быки» набрали 18 очков и занимают второе место в таблице РПЛ. 21 сентября «Краснодар» сыграет на выезде с «Акроном» в 9-м туре.