Медина и Карраскаль вернутся в расположение ЦСКА после игр сборных 30 марта

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитники клуба Хесус Медина и Хорхе Карраскаль 30 марта прибудут в расположение столичной команды после матчей в составе национальных сборных.

«Медина и Карраскаль вернутся в расположение клуба утром в четверг. Бахтиер Зайнутдинов уже вернулся и тренируется с командой», — приводит слова Брейдо ТАСС.

Медина сыграл в товарищеском матче против сборной Чили (2:3). Колумбия провела два контрольным матча против Кореи (2:2) и Японии (2:1). В встрече против корейцев Карраскаль забил дебютный гол за национальную команду.