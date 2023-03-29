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Медина и Карраскаль вернутся в расположение ЦСКА после игр сборных 30 марта

Виталий Косик
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что полузащитники клуба Хесус Медина и Хорхе Карраскаль 30 марта прибудут в расположение столичной команды после матчей в составе национальных сборных.

«Медина и Карраскаль вернутся в расположение клуба утром в четверг. Бахтиер Зайнутдинов уже вернулся и тренируется с командой», — приводит слова Брейдо ТАСС.

Медина сыграл в товарищеском матче против сборной Чили (2:3). Колумбия провела два контрольным матча против Кореи (2:2) и Японии (2:1). В встрече против корейцев Карраскаль забил дебютный гол за национальную команду.

Источник: https://tass.ru/sport/17392983
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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