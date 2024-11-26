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Ориньо: «Есть интерес к русскому языку. Пока говорю на нем где-то на двадцать процентов»

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Защитник «Химок» Ориньо в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об изучении русского языка.

Ранее бразильский защитник заявлял об интересе к получению российского гражданства.

«Есть интерес к русскому языку. Я только шесть месяцев учу его, и пока говорю на нем не на сто процентов, а лишь где-то на двадцать. У меня контракт с «Химками» на три года, так что еще нормально поговорим», — сказал Ориньо «СЭ».

29-летний бразилец летом перешел в «Химки» из «Родины». В текущем сезоне он провел за подмосковную команду 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

(Денис Сафронов)

Футбол
РПЛ
ФК Химки
Ориньо
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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