Булатов считает, что Станковичу в «Спартаке» не хватает стабильности

Трехкратный чемпион России в составе «Спартака» Виктор Булатов высказался о работе Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Первые игры «Спартака» со Станковичем, не считая матча в Оренбурге, обнадежили. Добавился Барко, вокруг которого можно строить игру, но потом начались шараханья с составом. К хорошему это не привело. Надо Станковичу еще какое-то время дать, чтобы делать глобальные выводы. За полгода тренер уже должен показывать результат. Главный показатель — стабильность. Ее Станковичу не хватает», — сказал Булатов «РБ Спорт».

После 16 туров «Спартак» с 31 очком занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Под руководством сербского тренера команда одержала девять побед в чемпионате России, четыре раза сыграла вничью и трижды уступила.