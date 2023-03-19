Защитник «Химок» Лысцов: «На сто процентов уверен, что команда останется в РПЛ!»

Защитник «Химок» Лысцов в комментарии для «СЭ» рассказал, почему не попал в заявку на матч с «Ростовом» и оценил шансы команды не покинуть РПЛ в текущем сезоне.

— Почему вас нет в заявке на матч?

— Я набираю форму.

— У вас была травма?

— Нет. Это решение тренера, он дает мне время набрать форму. У меня контракт на полгода, нужно выполнять задачи.

— Верите, что команда останется в РПЛ?

— Уверен на сто процентов!

27-летний защитник подписал контракт с «Химками» в феврале этого года, но с тех пор не дебютировал за команду. После 19 матчей подмосковный клуб с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.