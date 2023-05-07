Защитник «Факела» Черов — о матче с «Ростовом»: «Верили, что можем победить»
Защитник «Факела» Василий Черов высказался о победе над «Ростовом» в матче 26-го тура РПЛ (2:0).
«Суперэмоции от этой победы, суперважная игра для нас. В нашем положении любое набранное очко буквально на вес золота, а увезти сразу три из Ростова — это реально очень круто. Конечно, мы понимали, что будет тяжело, но в то же время верили, что можем победить», — приводит Metaratings.ru слова Черова.
Также он ответил на вопрос, есть ли что-то общее между победами над «Динамо» и «Ростовом».
«Есть, счет на табло. Понятно, что перед играми было сложно такое вообразить, но мы готовились и верили. Теперь важно хорошо провести оставшиеся матчи чемпионата. Посмотрим, что из этого получится», — добавил футболист.
На данный момент «Факел» идет на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. В следующем туре воронежская команда сыграет с «Пари НН». Матч состоится 14 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
|
2
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
7
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
8
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5