ЦСКА — «Оренбург»: Дивеев открыл счет в матче
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил на 8-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» — 1:0.
Хесус Медина выполнил подачу с углового в штрафную, а Дивеев из борьбы головой направил мяч в угол ворот.
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