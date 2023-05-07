Тарасов считает, что «Факел» заслуживает остаться в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов заявил, что хотел бы видеть «Факел» в РПЛ.

«Команда хочет остаться в премьер-лиге. В «Факеле» у меня знакомый тренер, переживаю за клуб. Тоже хочу, чтобы они остались в РПЛ. Они точно заслуживают остаться», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасова.

В матче 26-го тура РПЛ «Факел» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:0. На данный момент воронежский клуб идет на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка.