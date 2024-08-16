Лукин: «ЦСКА обязан бороться за чемпионство»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал о целях команды на сезон.

«Мы обязаны бороться за чемпионство. У нас очень сильная команда и тренерский штаб. Внутри коллектива мы, конечно, между собой общаемся, понимаем, что нам чего-то не хватает. Но думаю, что у нас хорошие перспективы, и мы будем бороться за самые высокие места», — приводит слова Лукина Legalbet.

ЦСКА после четырех туров РПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 7 очков.