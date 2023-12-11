Защитник «Динамо» Маричаль вызван в олимпийскую сборную Уругвая

Защитник «Динамо» Николас Маричаль получил вызов в олимпийскую сборную Уругвая.

Национальная команда проведет 4 матча в отборочном турнире Олимпиады-2024. Сборная Уругвая сыграет против сборных Парагвая (24 января), Чили (28 января), Перу (30 января) и Аргентины (3 февраля).

Из-за вызова в сборную Маричаль пропустит часть зимних сборов «Динамо».

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 17 матчей за бело-голубых во всех турнирах. Он выступает за «Динамо» с лета прошлого года.