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Сегодня, 16:38

Тренер ЦСКА Искаков прокомментировал уход Медины в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член тренерского штаба ЦСКА Мурат Искаков высказался о ситуации с уходом экс-полузащитника армейцев Хесуса Медины в «Спартак».

«Хесус — своеобразный, но хороший парень. И когда человеку предлагают настолько выгодные условия... Понятно, есть противостояние ЦСКА и «Спартака», но он иностранец. И мы понимали: если отклоним это предложение, потеряем Медину как футболиста», — цитирует Искакова Sport24.

26-летний парагваец в летнее трансферное окно перешел из ЦСКА в «Спартак». С того момента он провел за красно-белых 18 матчей, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Источник: Sport24
Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Мурат Искаков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

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Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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