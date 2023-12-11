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Сегодня, 15:30

В Саудовской Аравии заинтересованы в приглашении российских футболистов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Член Меджлиса аш-Шура (законодательного органа Саудовской Аравии) Гази бин Фейсал бин Закр прокомментировал интерес местных клубов к российским игрокам.

«Если футболисты из России могут составить конкуренцию своим коллегам из других стран, они должны быть уверены, что двери в клубы Саудовской Аравии для них открыты. Вопрос только лишь сегодняшнего рынка: если кто-то играет хорошо, забивает голы или отличается пониманием игры, он может рассчитывать на место в составе саудовских команд», — приводит его слова РИА «Новости».

В летнее трансферное окно «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» около 60 миллионов евро за форварда Малкома.

Также в Саудовской Аравии выступает еще несколько экс-игроков клубов РПЛ: Соломон Кверквелия («Локомотив»), Гжегож Крыховяк («Локомотив», «Краснодар»), Франсуа Камано («Локомотив»), Витиньо (ЦСКА) и Фэшн Сакала («Спартак»).

Источник: РИА «Новости»
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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