Лаксальт рассказал, когда планирует вернуться на поле

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда сможет вернуться на поле.

«Когда я оправлюсь от травмы? Думаю, что это произойдет на этой неделе. Готов ли я сыграть с «Сочи» в следующем туре? Я надеюсь!» — сказал Лаксальт «СЭ».

29-летний уругваец пропускает начало сезона из-за того, что не до конца восстановился от травмы.

Матч 9-го тура РПЛ между «Сочи» и «Динамо» состоится в пятницу, 9 сентября. Начало игры — 20:00.