Артем Ребров поблагодарил свою семью за поддержку в матче легенд

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров, который является техническим координатором московского клуба, поблагодарил родных за поддержку в матче легенд между «Зенитом» и красно-белыми.

«Я знаю, насколько важен был этот матч для трех моих. Мальчишки хотели увидеть папу еще раз на футбольном поле с активной частью болельщиков за спиной, чтобы пазл сложился: он —больше не профессиональный вратарь.

Катя очень сильно переживала и хотела этого прощания больше меня, потому что понимала всю ценность момента для меня. Спасибо тебе за все, моя самая большая", — написал Ребров в своем Telegram-канале.

Матч легенд между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся 2 сентября. Победу одержали красно-белые со счетом 2:1.