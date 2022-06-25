В «Динамо» сравнили игру против «Амкала» с Супербоулом

Директор по коммуникациям «Динамо» Дмитрий Симонов сравнил товарищеский матч бело-голубых против «Амкала» с американским Супербоулом.

«Мы договорились об этом матче, в апреле заверил его Сандро Шварц. Наши игроки, следящие за медиафутболом, также высказались позитивно. Самая первая контрольная игра почти всегда проводится со слабым соперником. Затем пришла идея провести не просто товарищескую игру с блогерами, а превратить это в смесь шоу и матча, чего раньше никто не делал. Можно провести какую-то параллель с Супербоулом, но в российском футболе никогда не было, чтобы матч совмещался с полноценным концертом», — цитирует «Чемпионат» Симонова.

Товарищеский матч между бело-голубыми и командой блогеров пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня. В игре примет участие нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. На предматчевом шоу выступил певец Егор Крид, исполнявший свои хиты.