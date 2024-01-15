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Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал свадьбу самым счастливым моментом жизни

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша рассказал о своей свадьбе.

28-летний бразилец женился во время зимнего отпуска 16 декабря.

«Для меня и для моей супруги это был очень важный момент в жизни. Мы очень счастливы, что у нас все хорошо прошло — как на самой церемонии в церкви, так и во время празднования. Это был самый счастливый момент всей моей жизни», — приводит слова игрока пресс-служба армейцев.

Роша в сентябре 2022 года подписал контракт с ЦСКА до окончания сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год. В текущем сезоне он сыграл за клуб 22 матча и отдал одну голевую передачу.

Источник: ФК ЦСКА
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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