В комитет по этике не поступало обращений в связи с оскорбительным жестом Медведева в адрес «Спартака»
В РФС ответили на вопрос о скандальном фрагменте видео «Зенита» с участием председателя правления клуба Александра Медведева и полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.
«Обращений в комитет по этике не было», — приводит ответ пресс-службы «РБ Спорт».
15 января «Зенит» выложил на своем Youtube-канале видео, в которое попал фрагмент разговора председателя правления сине-бело-голубых с бразильским футболистом: на нем Медведев изобразил оскорбительный жест в адрес «Спартака». Сейчас ролик уже скрыт.
Источник: «РБ Спорт»
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