Фернандес не перейдет в «Гремио»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не вернется в «Гремио», сообщает журналист Вагнер Мартинс в Twitter.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб заинтересован в подписании 31-летнего россиянина.

«Я разговаривал с агентом Марио, — написал Мартинс. — Он заверил меня, что с «Гремио» никаких договоренностей нет и что Фернандес не перейдет в клуб».

Напомним, у защитника есть действующий контракт с московским клубом до 30 июня 2024 года, который был приостановлен по его просьбе на неопределенный срок в связи с предстоящим пополнением в семье. Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Тинькофф Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.