Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:25

Игорь Акинфеев признан лучшим вратарем сезона по версии РПЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-служба Тинькофф РПЛ объявила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона-2021/22.

В минувшем сезоне 36-летний россиянин пропустил 28 мячей в 29 матчах чемпионата России, отыграв 13 встреч на ноль.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, в сезоне-2021/22 вратарь достиг отметки 705 матчей в составе армейцев во всех турнирах и 514 — в чемпионате России.

ЦСКА по итогам прошлого розыгрыша РПЛ занял пятое место в турнирной таблице с 50 очками в 30 матчах.

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
Звезда ММА Владимир Минеев сыграл главную роль в фильме. Стоит ли идти на его «Бультерьера»?
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Гаджиев назвал причины ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»
Фернандес не перейдет в «Гремио»
Гендиректор «Нижнего Новгорода» объяснил назначение Галактионова на пост главного тренера
Галактионов будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России
«Нижний Новгород» объявил о назначении Галактионова на пост главного тренера
Федотов обозначил игровую модель и рассказал, будет ли декларировать задачу ЦСКА в сезоне
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фернандес не перейдет в «Гремио»

Гаджиев назвал причины ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости