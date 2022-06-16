Игорь Акинфеев признан лучшим вратарем сезона по версии РПЛ

Пресс-служба Тинькофф РПЛ объявила голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона-2021/22.

В минувшем сезоне 36-летний россиянин пропустил 28 мячей в 29 матчах чемпионата России, отыграв 13 встреч на ноль.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, в сезоне-2021/22 вратарь достиг отметки 705 матчей в составе армейцев во всех турнирах и 514 — в чемпионате России.

ЦСКА по итогам прошлого розыгрыша РПЛ занял пятое место в турнирной таблице с 50 очками в 30 матчах.