Гендиректор «Нижнего Новгорода» объяснил назначение Галактионова на пост главного тренера

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.

«При выборе тренера мы опирались на долгосрочное планирование. Михаил Галактионов — профессионал с огромным опытом работы с молодыми футболистами, которому мы можем доверить построение системы: развитие игроков внутри клуба, раскрытие талантов, привлечение в команду молодежи как Нижегородской области, так и других регионов. Перед главным тренером будет стоять задача профессионального роста каждого игрока в клубе. При этом, безусловно, в фокусе останется и спортивная составляющая по решению турнирных целей — на ближайший сезон это уверенное сохранение прописки в РПЛ, 10-11-е место. Мы также ожидаем и более атакующей и зрелищной игры команды, которую ждут наши болельщики. Уверен, у нового тренера все получится», — передает слова Измайлова пресс-служба команды.

Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года. Также отмечается, что Галактионов будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России.