Гендиректор «Нижнего Новгорода» объяснил назначение Галактионова на пост главного тренера
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал назначение Михаила Галактионова на пост главного тренера команды.
«При выборе тренера мы опирались на долгосрочное планирование. Михаил Галактионов — профессионал с огромным опытом работы с молодыми футболистами, которому мы можем доверить построение системы: развитие игроков внутри клуба, раскрытие талантов, привлечение в команду молодежи как Нижегородской области, так и других регионов. Перед главным тренером будет стоять задача профессионального роста каждого игрока в клубе. При этом, безусловно, в фокусе останется и спортивная составляющая по решению турнирных целей — на ближайший сезон это уверенное сохранение прописки в РПЛ, 10-11-е место. Мы также ожидаем и более атакующей и зрелищной игры команды, которую ждут наши болельщики. Уверен, у нового тренера все получится», — передает слова Измайлова пресс-служба команды.
Контракт с 38-летним специалистом рассчитан на два года. Также отмечается, что Галактионов будет совмещать работу в «Нижнем Новгороде» и молодежной сборной России.
В прошедшем сезоне Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» занял 11-е место, набрав 33 очка в 30 турах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0