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Защитник ЦСКА Магнуссон обжаловал решение суда по делу с его бывшим агентом

14:54
Хердур Магнуссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хердур Магнуссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выиграл спор в суде по делу с его бывшим агентом Фабио Алджери о взыскании с исландского футболиста денежных средств.

«Спасибо большое ребятам из КлеверКонсалт! Они помогли мне восстановить справедливость, которая была нарушена в ходе разбирательства в итальянском суде. Если бы мне дали возможность там выступить, я бы уже там доказал, что никакого долга у меня нет. Но я рад, что профессиональная помощь позволила мне это сделать здесь, в России», — приводит слова Магнуссон сайт «КлеверКонсалт».

В 2018 году итальянский суд поручил взыскать с Магнуссона денежные средства. При этом сам игрок не знал о каком-либо разбирательстве в итальянском суде вплоть до момента получения повестки из Мосгорсуда. После обжалования суд отклонил ходатайство Алджери.

В текущем сезоне Магнуссон провел 22 матча за красно-синих, забил один гол и сделал две результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://cleversports.ru/novosti/victoryinmagnussoncase?fbclid=IwAR0_mjnwJ6T9T0StuerWQNjPg4xtj1UBoUKmackPyWSkzUZNo40MjrKg7wY

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