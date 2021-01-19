Защитник ЦСКА Магнуссон обжаловал решение суда по делу с его бывшим агентом

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выиграл спор в суде по делу с его бывшим агентом Фабио Алджери о взыскании с исландского футболиста денежных средств.

«Спасибо большое ребятам из КлеверКонсалт! Они помогли мне восстановить справедливость, которая была нарушена в ходе разбирательства в итальянском суде. Если бы мне дали возможность там выступить, я бы уже там доказал, что никакого долга у меня нет. Но я рад, что профессиональная помощь позволила мне это сделать здесь, в России», — приводит слова Магнуссон сайт «КлеверКонсалт».

В 2018 году итальянский суд поручил взыскать с Магнуссона денежные средства. При этом сам игрок не знал о каком-либо разбирательстве в итальянском суде вплоть до момента получения повестки из Мосгорсуда. После обжалования суд отклонил ходатайство Алджери.

В текущем сезоне Магнуссон провел 22 матча за красно-синих, забил один гол и сделал две результативных передачи.