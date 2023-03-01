Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:06

Дивеев: «Почему «Зенит» выигрывает четыре года подряд — вопрос, и непонятно, кому его адресовать»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о «Зените», который претендует на пятый чемпионский титул подряд.

«Не знаю, нормально ли, что они идут на пятое чемпионство подряд, но отнять у них титул реально. Почему они выигрывают четыре года подряд — это вопрос, но кому его адресовать ? непонятно. Повторюсь, против «Зенита» не надо садиться, не надо обороняться, бояться. Нельзя зажиматься, надо получать кайф от футбола даже против них», — приводит «Чемпионат» слова Дивеева.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка. ЦСКА с 29 очками идет на пятой строчке.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5015323-diveev-neponyatno-komu-adresovat-vopros-pochemu-zenit-vyigryvaet-chetyre-pl-podryad.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
4
7
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Защитник «Ростова» Прохин: «Гегемония «Зенита» — плюс для российского футбола»
Защитник ЦСКА Дивеев: «Я еще ни разу не обыгрывал «Зенит»! Это сидит внутри меня»
Канчельскис: «Дивееву могут сделать предложение «Ювентус», «Милан» или «Наполи»
Генеральный директор «Химок» Оленев отреагировали на возможный переход Зе Луиша в клуб
В «Крыльях Советов» рассказали, почему не отпустили Коваленко в «Сочи» сразу после трансфера
Свищев считает, что мнение Дзюбы интересно миллионам людей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канчельскис: «Дивееву могут сделать предложение «Ювентус», «Милан» или «Наполи»

Президент «Оренбурга» Еремякин: «По Гойковичу никаких предложений нет. У Ренато действующий контракт»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости