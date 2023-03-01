Дивеев: «Почему «Зенит» выигрывает четыре года подряд — вопрос, и непонятно, кому его адресовать»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о «Зените», который претендует на пятый чемпионский титул подряд.

«Не знаю, нормально ли, что они идут на пятое чемпионство подряд, но отнять у них титул реально. Почему они выигрывают четыре года подряд — это вопрос, но кому его адресовать ? непонятно. Повторюсь, против «Зенита» не надо садиться, не надо обороняться, бояться. Нельзя зажиматься, надо получать кайф от футбола даже против них», — приводит «Чемпионат» слова Дивеева.

По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка. ЦСКА с 29 очками идет на пятой строчке.