Канчельскис: «Дивееву могут сделать предложение «Ювентус», «Милан» или «Наполи»

Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис высказался о желании защитника ЦСКА Игоря Дивеева играть в серии А.

«Естественно, я бы ему посоветовал бы переехать играть в Европу. Принимать окончательное решение будет Игорь и его семья. Разговоры об интересе к Дивееву из Италии могут быть сколько угодно, но нужна конкретика — официальная бумага из какого-то итальянского клуба, которая придет в ЦСКА. Если предложение из серии А придет, то, конечно, нужно ехать туда, все же хотят развиваться. Дивееву могут сделать предложение такие клубы, как «Ювентус», «Милан» или «Наполи», если они будут нуждаться в центральном защитнике на будущее или если кто-то из их футболистов будет играть последний сезон. Здесь нужно отталкиваться от того, какого футболиста клуб хочет видеть у себя», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

Ранее агент защитника Олег Еремин в интервью «СЭ» рассказал о том, что ему периодически поступают звонки по поводу Дивеева, однако до конкретных переговоров дело пока не доходило.

23-летний футболист провел 10 матчей за ЦСКА в текущем сезоне чемпионата России, отметился 1 забитым голом и 1 результативной передачей.

Действующий контракт Дивеева с ЦСКА истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 6 миллионов евро.