Защитник «Браги» Тормена не перейдет в клуб РПЛ

Защитник португальской «Браги» Витор Тормена определился со своим будущим, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, 27-летний бразилец не перейдет в клуб РПЛ. Отмечается, что игрок продолжит карьеру в Германии.

Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Спартак» и «Краснодар».

27-летний защитник выступает за «Брагу» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за португальский клуб 40 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 5 миллионов евро.

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