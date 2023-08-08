Агент Богосаваца: «Если Мирослав получит предложение от клуба из топ-5, он обязательно рассмотрит его»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, отреагировал на попадание своего клиента в список из 33 лучших футболистов чемпионата России в сезоне-2022/23.

«Нет ничего удивительного в том, что Богосавац попал в список лучших футболистов чемпионата, потому что он отличный игрок. Но, безусловно, для него это большая честь. Если Мирослав получит предложение от клуба из топ-5, он обязательно рассмотрит его. На данный момент такого просто нет», — приводит слова Ратковица Sport24.

В сезоне-2022/23 26-летний защитник провел за «Ахмат» 29 матчей и отдал пять результативных передач.