Два игрока «Динамо» вызваны на товарищеские матчи сборных

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Защитники «Динамо» Фабиан Бальбуэна и Гильермо Варела сыграют за свои национальные сборные в товарищеских матчах, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний Бальбуэна вместе со сборной Парагвая сыграет товарищеские матчи против сборной Японии (3 июня) и сборной Южной Кореи (11 июня).

29-летний Варела за сборную Уругвая сыграет контрольные матчи против Мексики (2 июня), США (5 июня) и Ямайки (11 июня).

«Динамо» сезоне Тинькофф РПЛ заняло 3-е место и дошло до финала БЕТСИТИ Кубка России, в котором уступил московскому «Спартаку» (1:2).