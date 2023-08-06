Зарема считает, что переезды умотали «Ростов»: «Его сейчас просто нет»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» высказалась о перспективах «Ростова» в РПЛ.

«Ростова» сейчас просто нет. Есть объективные причины. Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел, а не переплачивая в два-три раза за любого, кто готов приехать», — сказала Салихова «СЭ».

«Ростов» находится на седьмой строчке в таблице РПЛ с 4 очками. В 4-м туре РПЛ ростовчане сыграют с «Рубином».

Полностью интервью Заремы Салиховой вы можете прочитать на сайте «СЭ».