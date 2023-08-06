Алдонин выделил двоих игроков ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру армейцев в матче с «Локомотивом» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

«ЦСКА очень хорошо выглядел, проявил себя здорово относительно результата и качества игры. «Локомотив» не впечатлил, честно говоря, учитывая, что они прошлый сезон заканчивали чуть ли не ранге чемпиона второго круга. В этом году железнодорожники начали результативно, но при этом много пропустили. В дерби оборона «Локомотива» допускала позиционные ошибки. Хочу выделить Федора Чалова и Максима Мухина», — цитирует Алонина «РБ Спорт».

ЦСКА набрал 6 очков в трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матча в турнире команда проведет дома против «Сочи».

«Локомотив» с 4 баллами находится на 8-й строчке. В 4-м туре РПЛ железнодорожники сыграют на своем поле с «Крыльями Советов».