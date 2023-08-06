Зарема высказалась о трансферной кампании ЦСКА: «Распродают лидеров, это правильно»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» поделилась мнением о трансферной кампании ЦСКА.

«Армейцы распродают лидеров, это правильно. Для их исторического пути это грамотно: они были вторыми, взяли Кубок России. Ну, станут еще раз вторыми, радости на два дня, а затраты большие. Окупятся? Никогда. Евгений Гинер умел продавать игроков. Сейчас же внешнего трансферного бизнеса нет. Им можно спокойно дрейфовать пару лет и смотреть, как будут развиваться события, не вкладываясь в новую команду», — сказала Салихова «СЭ».

ЦСКА набрал 6 очков в трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в турнире команда проведет дома против «Сочи».

Полностью интервью Заремы Салиховой вы можете прочитать на сайте «СЭ».