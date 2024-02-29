Александр Шикунов: «Зенит» — фаворит матча со «Спартаком»

Бывший технический и спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о матче 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Зенитом».

«Зенит» — фаворит матча со «Спартаком». Не знаю, как команды готовились на сборах, но официальные матчи — это совсем другое. Здесь и волнение, и дополнительная ответственность. Плюс стадион будет заполненный. Питер играет дома — это им поможет. Не думаю, что как-то повлияет тот факт, что «Спартак» тренировался меньше на 10-12 дней. На конкретной встрече это точно не отразится. Да, может иметь значение в долгосрочной перспективе, но не с «Зенитом», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

В первом круге противостояние «Спартака» и «Зенита» на «Открытие Банк Арене» завершилось победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Матч 19-го тура РПЛ пройдет 2 марта в Санкт-Петербурге.