Бывший защитник «Урала» Страндберг перешел в «Салернитану»
Экс-защитник «Урала» Стефан Страндберг стал игроком «Салернитаны», сообщает 23 июля официальный сайт клуба. Он перешел на правах свободного агента.
Контракт с итальянским клубом рассчитан на один год с опцией продления еще на год при достижении определенных спортивных показателей.
Страндберг приходил в «Урал» дважды. Первый раз норвежец подписал контракт в январе 2019 года, второй — в сентябре 2020 года.
Всего за «Урал» 30-летний защитник провел 31 матч и забил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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