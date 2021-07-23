Бывший защитник «Урала» Страндберг перешел в «Салернитану»

Экс-защитник «Урала» Стефан Страндберг стал игроком «Салернитаны», сообщает 23 июля официальный сайт клуба. Он перешел на правах свободного агента.

Контракт с итальянским клубом рассчитан на один год с опцией продления еще на год при достижении определенных спортивных показателей.

Страндберг приходил в «Урал» дважды. Первый раз норвежец подписал контракт в январе 2019 года, второй — в сентябре 2020 года.

Всего за «Урал» 30-летний защитник провел 31 матч и забил один гол.