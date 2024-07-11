Ивуарийский новичок «Торпедо» Гбамбле тренируется с «Химками»
Ивуарийский полузащитник «Торпедо» Нене Гбамбле, который этим летом подписал контракт с «автозаводцами», начал тренироваться в расположении «Химок». Об этом утверждает Metaratings.ru.
Ранее главный тренер «Торпедо» Олег Кононов отказался работать с Гбамбле после того, как агент африканского футболиста Дмитрий Селюк раскритиковал другого новичка «автозаводцев» — колумбийца Вилинтона Апонсе.
По информации источника, если «Химки» захотят приобрести Гбамбле, им предстоит договориться с «Торпедо» о механизме трансфера игрока.
Гбамбле перешел из «Ахмата» в «Торпедо» летом нынешнего года за 70 тысяч евро, подписав контракт на один год.
В грозненском клубе 22-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России, забив 1 мяч и сделав 1 результативную передачу.
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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