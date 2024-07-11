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Ивуарийский новичок «Торпедо» Гбамбле тренируется с «Химками»

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Ивуарийский полузащитник «Торпедо» Нене Гбамбле, который этим летом подписал контракт с «автозаводцами», начал тренироваться в расположении «Химок». Об этом утверждает Metaratings.ru.

Ранее главный тренер «Торпедо» Олег Кононов отказался работать с Гбамбле после того, как агент африканского футболиста Дмитрий Селюк раскритиковал другого новичка «автозаводцев» — колумбийца Вилинтона Апонсе.

По информации источника, если «Химки» захотят приобрести Гбамбле, им предстоит договориться с «Торпедо» о механизме трансфера игрока.

Гбамбле перешел из «Ахмата» в «Торпедо» летом нынешнего года за 70 тысяч евро, подписав контракт на один год.

В грозненском клубе 22-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России, забив 1 мяч и сделав 1 результативную передачу.

Источник: Metaratings.ru
Олег Кононов
ФК Ахмат
ФК Торпедо (Москва)
Дмитрий Селюк
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