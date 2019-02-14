Замглавы ФСИН: "В камере Мамаева вполне можно жить"

Заместитель начальника ФСИН Валерий Максименко провел экскурсию для журналистов в камеру полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказав об условиях проживания футболиста в СИЗО.

– Камера рассчитана на 12 человек, – сказал Максименко. – Здесь всегда чисто, это только сейчас журналисты походили по полу. Здесь тепло, светло. Не сказал бы что уж совсем уютно, но условия не самые плохие. Жить можно. Камера оборудована стандартными кроватями, есть телевизор. Есть тумбочки, холодильник, в которых хранятся продукты арестантов. Есть отдельный санузел. В общем, камера пригодна для жизни. Самое главное – здесь тепло и светло. У нас есть и поменьше камеры, но конкретна эта большая, на 12 человек. Тем не менее, коллектив дружный, как видите, в футбол вместе играют. (Александр Рогулев)​

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