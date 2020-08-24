Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Михайлов покинул свой пост

«Спартак» объявил об уходе Сергея Михайлова с поста заместителя председателя совета директоров.

«Заместитель председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Сергей Михайлов принял решение оставить управленческую работу в клубе.

ФК «Спартак-Москва» от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Михайлов занял должность в мае 2019 года. Вместе с ним был презентован гендиректор красно-белых Томас Цорн, который оставил клуб в июле, а на его место пришел Шамиль Газизов.