Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Михайлов покинул свой пост
18:05
«Спартак» объявил об уходе Сергея Михайлова с поста заместителя председателя совета директоров.
«Заместитель председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Сергей Михайлов принял решение оставить управленческую работу в клубе.
ФК «Спартак-Москва» от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Михайлов занял должность в мае 2019 года. Вместе с ним был презентован гендиректор красно-белых Томас Цорн, который оставил клуб в июле, а на его место пришел Шамиль Газизов.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-08-24-sergey_mikhaylov_ostavlyayet_upravlencheskuyu_rabotu_v_spartake/