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Заместитель председателя совета директоров «Спартака» Михайлов покинул свой пост

18:05
Сергей Михайлов. Фото ФК «Спартак»
Сергей Михайлов. Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» объявил об уходе Сергея Михайлова с поста заместителя председателя совета директоров.

«Заместитель председателя совета директоров ФК «Спартак-Москва» Сергей Михайлов принял решение оставить управленческую работу в клубе.

ФК «Спартак-Москва» от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым", — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Михайлов занял должность в мае 2019 года. Вместе с ним был презентован гендиректор красно-белых Томас Цорн, который оставил клуб в июле, а на его место пришел Шамиль Газизов.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-24-sergey_mikhaylov_ostavlyayet_upravlencheskuyu_rabotu_v_spartake/

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