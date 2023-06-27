Желько Бувач о продлении контракта с Паршивлюком: «Он тот, с кого молодые футболисты могут брать пример»

Заместитель генерального директора «Динамо» по спорту Желько Бувач прокомментировал продление контракта с защитником Сергеем Паршивлюком. Соглашение будет действовать до конца сезона-2023/24.

«Мы рады, что продолжаем сотрудничество с Паршем. Он тот человек, с кого молодые футболисты могут брать пример. Профессионализм, лидерские качества, командный дух. Все это, а также его футбольный интеллект, на мой взгляд, делает Сергея важной частью команды и дает прекрасную возможность в будущем стать хорошим тренером», — цитирует Бувача пресс-служба «Динамо».

34-летний футболист находится в «Динамо» с 2019 года. В сезоне-2022/23 защитник сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.