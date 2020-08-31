Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» — о судействе в чемпионате и «заговоре» против «Спартака».

— Сначала «Спартак» из-за этого плакался, а теперь ситуация развернулась на 180 градусов — и уже его соперники недовольны решениями арбитров. Что ж дальше-то будет?

— Смешны вам разговоры о судейском заговоре против «Спартака»?

— Естественно. Вообще тема уже порядком набила оскомину и ничего, кроме раздражения, не вызывает. Практически после каждого поражения наши тренеры, футболисты, руководители клубов говорят не об игре и собственных ошибках, а о судьях, все списывают на них. Некоторые по примеру «Спартака» еще и снятием с чемпионата грозят. Ну что за идиотизм?! Ребята, знали бы вы, как в России судили в 90-е...

— Хуже?

— Не то слово! Тогда был просто беспредел, на выезде убивали внаглую! Засчитывали голы из двухметровых офсайдов, ставили пенальти, когда футболист падал, не дойдя до штрафной... Сегодня даже в ФНЛ такого уже не увидишь. (Александр Кружков)