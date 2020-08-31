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«Заговор против «Спартака»? Смешно». Андрей Соломатин — о судействе красно-белых

14:30
23 августа. 4-й тур РПЛ. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
23 августа. 4-й тур РПЛ. «Спартак» — «Локомотив» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» — о судействе в чемпионате и «заговоре» против «Спартака».

Андрей Соломатин о&nbsp;чемпионской гонке.«Согласен с Радимовым — медалей «Спартаку» не видать». Андрей Соломатин о чемпионской гонке

— Сначала «Спартак» из-за этого плакался, а теперь ситуация развернулась на 180 градусов — и уже его соперники недовольны решениями арбитров. Что ж дальше-то будет?

— Смешны вам разговоры о судейском заговоре против «Спартака»?

— Естественно. Вообще тема уже порядком набила оскомину и ничего, кроме раздражения, не вызывает. Практически после каждого поражения наши тренеры, футболисты, руководители клубов говорят не об игре и собственных ошибках, а о судьях, все списывают на них. Некоторые по примеру «Спартака» еще и снятием с чемпионата грозят. Ну что за идиотизм?! Ребята, знали бы вы, как в России судили в 90-е...

— Хуже?

— Не то слово! Тогда был просто беспредел, на выезде убивали внаглую! Засчитывали голы из двухметровых офсайдов, ставили пенальти, когда футболист падал, не дойдя до штрафной... Сегодня даже в ФНЛ такого уже не увидишь. (Александр Кружков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 6-й тур. «Спартак» — первый и другие матчи




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