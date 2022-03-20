«Он умеет справляться со стрессом». Березуцкий поддержал Слуцкого

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после завершения матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (6:1) поддержал главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.

«Леонид Викторович поздравил с победой. Он самый опытный тренер РПЛ сейчас. Вряд ли он сейчас в хорошем настроении, но не думаю, что ему нужна поддержка. Он умеет справляться со стрессом.

Чувствую изменения в себе в плане опыта. Его нельзя сравнивать с опытом Леонида Викторовича, но это логичый процесс. У хороших результатов ЦСКА много факторов", — заявил Березуцкий.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и его коллега из ЦСКА Алексей Березуцкий после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ пожали друг другу руки.

Алексей и Василий Березуцкие работали вместе со Слуцким в нидерландском «Витессе». Кроме того, братья выступали под его руководством в ЦСКА.