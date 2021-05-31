Заболотный поспорил, что забьет больше 7 голов за ЦСКА в новом сезоне
13:06
Новичок ЦСКА Антон Заболотный согласился на пари с корреспондентом CSKA TV во время своего первого интервью в московском клубе.
«Забью ли я 7 голов? Больше, давай поспорим», — ответил Заболотный на предложение о пари.
29-летний футболист заявил, что забьет больше 7 мячей в следующем сезоне. Если форвард забьет ровно 7 или меньше, он проиграет пари и оплатит сотруднику клубного ТВ ужин в ресторане. Корреспондент в случае проигрыша обещал простоять во льду пять минут во время сборов.
В сезоне-2020/21 Заболотный провел за «Сочи» 30 матчей, в которых забил 10 мячей.
Дополнительная информация:
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю