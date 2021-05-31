Заболотный поспорил, что забьет больше 7 голов за ЦСКА в новом сезоне

Новичок ЦСКА Антон Заболотный согласился на пари с корреспондентом CSKA TV во время своего первого интервью в московском клубе.

«Забью ли я 7 голов? Больше, давай поспорим», — ответил Заболотный на предложение о пари.

29-летний футболист заявил, что забьет больше 7 мячей в следующем сезоне. Если форвард забьет ровно 7 или меньше, он проиграет пари и оплатит сотруднику клубного ТВ ужин в ресторане. Корреспондент в случае проигрыша обещал простоять во льду пять минут во время сборов.

В сезоне-2020/21 Заболотный провел за «Сочи» 30 матчей, в которых забил 10 мячей.